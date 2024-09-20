Nebelhorn Trophy. Смарт и Дик, Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы

Nebelhorn Trophy.
Оберстдорф, Германия.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 18:30 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр).
2. Анна Симова — Кирилл Аксенов (Словакия).
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
4. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).
Вторая разминка.
5. София Валь — Асаф Казимов (Испания).
6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
8. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан).
Третья разминка.
9. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
10. Афина Фэйт Робертс — Эрик Алис (Испания).
11. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
12. Роми Малкольм — Коби Чант (Австралия).
Четвертая разминка.
13. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия).
14. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль).
15. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).
16. Шира Ичилов — Дмитрий Кравченко (Израиль).
17. Александра Борисова — Аарон Фриман (Польша).
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин.