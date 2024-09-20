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Nebelhorn Trophy. Смарт и Дик, Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы

ISU Challenger.

Источник: Sports

Nebelhorn Trophy.

Оберстдорф, Германия.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 18:30 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр).

2. Анна Симова — Кирилл Аксенов (Словакия).

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

4. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).

Вторая разминка.

5. София Валь — Асаф Казимов (Испания).

6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

8. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан).

Третья разминка.

9. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

10. Афина Фэйт Робертс — Эрик Алис (Испания).

11. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

12. Роми Малкольм — Коби Чант (Австралия).

Четвертая разминка.

13. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия).

14. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль).

15. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).

16. Шира Ичилов — Дмитрий Кравченко (Израиль).

17. Александра Борисова — Аарон Фриман (Польша).

Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин.