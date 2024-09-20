Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Ким, Гладки, Гургенидзе выступят с произвольными программами

4-й этап.
Анкара, Турция.
Девушки.
Произвольная программа.
Начало — 16:35 по московскому времени.
Пятая разминка.
24. Сабина Алиева (Азербайджан).
25. Венла Синисало (Финляндия).
26. Ририа Коно (Япония).
27. Анастасия Бранденбург (Швейцария).
28. Софья Самоделкина (Казахстан).
29. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй).
Шестая разминка.
30. Инга Гургенидзе (Грузия).
31. Стефания Гладки (Франция).
32. Меган Вудли (Канада).
33. Чон Гель Хван (Южная Корея).
34. Ю Сон Ким (Южная Корея).
35. Ами Накаи (Япония).
Положение после короткой программы.
1. Ами Накаи (Япония) — 66,22.
2. Ю Сон Ким (Южная Корея) — 64,72.
3. Чон Гель Хван (Южная Корея) — 63,34.
4. Меган Вудли (Канада) — 62,28.
5. Стефания Гладки (Франция) — 60,42.
6. Инга Гургенидзе (Грузия) — 59,93.
7. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) — 57,51.
8. Софья Самоделкина (Казахстан) — 57,14.
9. Анастасия Бранденбург (Швейцария) — 55,33.
10. Ририа Коно (Япония) — 54,55.
11. Венла Синисало (Финляндия) — 53,60.
12. Сабина Алиева (Азербайджан) — 51,02.