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Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Ким, Гладки, Гургенидзе выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров.

Источник: Sports

4-й этап.

Анкара, Турция.

Девушки.

Произвольная программа.

Начало — 16:35 по московскому времени.

Пятая разминка.

24. Сабина Алиева (Азербайджан).

25. Венла Синисало (Финляндия).

26. Ририа Коно (Япония).

27. Анастасия Бранденбург (Швейцария).

28. Софья Самоделкина (Казахстан).

29. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй).

Шестая разминка.

30. Инга Гургенидзе (Грузия).

31. Стефания Гладки (Франция).

32. Меган Вудли (Канада).

33. Чон Гель Хван (Южная Корея).

34. Ю Сон Ким (Южная Корея).

35. Ами Накаи (Япония).

Положение после короткой программы.

1. Ами Накаи (Япония) — 66,22.

2. Ю Сон Ким (Южная Корея) — 64,72.

3. Чон Гель Хван (Южная Корея) — 63,34.

4. Меган Вудли (Канада) — 62,28.

5. Стефания Гладки (Франция) — 60,42.

6. Инга Гургенидзе (Грузия) — 59,93.

7. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) — 57,51.

8. Софья Самоделкина (Казахстан) — 57,14.

9. Анастасия Бранденбург (Швейцария) — 55,33.

10. Ририа Коно (Япония) — 54,55.

11. Венла Синисало (Финляндия) — 53,60.

12. Сабина Алиева (Азербайджан) — 51,02.