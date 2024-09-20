Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас, Абоян и Веселухин выступят с ритм-танцами

4-й этап.
Анкара, Турция.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 10:30 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Натали Блаасова — Филип Блаас (Чехия).
2. София Безносикова — Макс Лелу (Бельгия).
3. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).
4. София Говер — Билли Уилсон Френч (Канада).
5. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).
Вторая разминка.
6. Вилло Мира Силагьи — Иштван Яракс (Венгрия).
7. Оливия Илин — Дилан Кейн (США).
8. Ирмак Юсел — Данил Пак (Турция).
9. Анна Маккензи — Уэсли Локвуд (Швеция).
10. Виттория Петракки — Даниэль Базиль (Италия).
Третья разминка.
11. Алексиа Крук — Ян Эйзенхабер (Германия).
12. Алиса Овсянкина — Максимилиан Райе (Франция).
13. Джина Зендер — Беда Леон Зибер (Швейцария).
14. Сильвия Лутай — Глеб Ряскин (Болгария).
15. Зофья Гжегожевска — Олег Муратов (Польша).
Четвертая разминка.
16. Джиху Ю — Закари Джон Грант (Южная Корея).
17. Эмбер Перрье Джанезини — Сэмюэл Блан Клаперман (Франция).
18. София Паскуаль Матеос — Серхио Парра Альмонацид (Испания).
19. Лоуренс Бриер — Жюльен Левеск (Канада).
20. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия).
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина.