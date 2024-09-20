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Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас, Абоян и Веселухин выступят с ритм-танцами

Гран-при среди юниоров.

Источник: Sports

4-й этап.

Анкара, Турция.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 10:30 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Натали Блаасова — Филип Блаас (Чехия).

2. София Безносикова — Макс Лелу (Бельгия).

3. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).

4. София Говер — Билли Уилсон Френч (Канада).

5. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).

Вторая разминка.

6. Вилло Мира Силагьи — Иштван Яракс (Венгрия).

7. Оливия Илин — Дилан Кейн (США).

8. Ирмак Юсел — Данил Пак (Турция).

9. Анна Маккензи — Уэсли Локвуд (Швеция).

10. Виттория Петракки — Даниэль Базиль (Италия).

Третья разминка.

11. Алексиа Крук — Ян Эйзенхабер (Германия).

12. Алиса Овсянкина — Максимилиан Райе (Франция).

13. Джина Зендер — Беда Леон Зибер (Швейцария).

14. Сильвия Лутай — Глеб Ряскин (Болгария).

15. Зофья Гжегожевска — Олег Муратов (Польша).

Четвертая разминка.

16. Джиху Ю — Закари Джон Грант (Южная Корея).

17. Эмбер Перрье Джанезини — Сэмюэл Блан Клаперман (Франция).

18. София Паскуаль Матеос — Серхио Парра Альмонацид (Испания).

19. Лоуренс Бриер — Жюльен Левеск (Канада).

20. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия).

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина.