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«Вот несколько удивительных мест, которые обязательно стоит посетить». Туктамышева рассказала о любимых местах отдыха в Сочи

"Всем привет! В прошлом году я уже делилась подборкой своих любимых мест в Сочи. И теперь список стал еще шире!

Источник: Sports

Если вы ищете яркие впечатления в Сочи, вот несколько удивительных мест, которые обязательно стоит посетить:

1. Баня Митрош Азия. Вы погрузитесь в атмосферу настоящего релакса! Паренья, ароматермапия, травяные чаи и массаж помогут восстановить силы и зарядиться энергией!

2. Скай Парк. Адреналин и незабываемые виды гарантированы! В Скай Парке вас ждут захватывающие высотные аттракционы, подвесные мосты и невероятные панорамы Кавказских гор! Если любите экстрим — банджи-джампинг станет настоящим вызовом!

3. Прогулка на сапах на рассвете. Рассветные прогулки — это идеальный способ встретить новый день, насладившись тишиной и красотой природы, пока все еще спят. Гармония с морем и собой.

4. Каньон Псахо. Тут вас ждут кристально чистые горные реки и величественные скалы. Это место идеально подходит для тех, кто любит пешие прогулки и хочет прикоснуться к нетронутой природе Сочи", — написала Туктамышева.