«Кто это такая?» Авербух отменил Самоделкину, ушедшую в Казахстан, хотя она катала в трех его шоу

Татьяна Тарасова Софью помнит, но не проявляет к ней интереса: «К Самоделкиной кто как относился, тот так и будет. Она больше не наша спортсменка — кто-то может в этом сомневаться? Мало ли, что было раньше. Сейчас она не наша.



Результаты Самоделкиной лично мне неинтересны. Не знаю, был ли ей смысл уходить, если она даже на пьедестал не попала. Это было ее решение. Каждый человек в своей жизни делает то, что хочет».