Евгения Медведева: «Продюсером шоу не могу себя назвать, потому что со мной работают профессионалы. Я больше по креативу, постановке ледовой»

— Это действительно затратный и дорогостоящий проект. Нулей как минимум шесть, я думаю, это очевидно. Саму цифру называть немного не в моей компетенции, я оставлю эту информацию в документах. Совсем скоро будет готова афиша — и наружная, и диджитал. Мы будем рекламно продвигать этот проект, и на этой афише вы сможете увидеть всех спонсоров, которые вкладываются в наше шоу, — сказала Медведева в эфире RU.TV.