Тарасова о планах Загитовой пригласить школьников из Курска и Белгорода на шоу: «Пригласить-то можно всех, а кто оплатит им дорогу, проживание?»

«Хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода», — отметила фигуристка.

— Она что, им билеты купит, или что? Пригласить-то можно всех, а кто оплатит им дорогу, проживание?

— Если она приглашает, то, наверное, она и должна оплачивать…

— Ну вот у нее это надо узнать. Мы же не знаем это из ее слов. Я ее высказывание не видела, поэтому мне сложно что‑то сказать про это. Не хватало еще мне, чтобы я ее социальные сети читала, — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.