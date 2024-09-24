Лайшев о Загитовой: «Когда просишь много миллионов, рискуешь получить негатив общества. Желаю успеха Алине, она способна реализоваться в качестве продюсера»

Накануне фигуристка пожаловалась на негатив в своей адрес.

«Во всех отраслях есть конкуренция, отсюда может появиться и хейт. Когда просишь много миллионов, рискуешь получить негатив общества. Главное — усердно работать, пока ты молодая, и тогда достигнешь своей цели.

В любом случае я желаю успеха Алине Загитовой в постановке ледовых шоу. Она многое сделала для развития российского фигурного катания. Алина способна реализоваться и в качестве продюсера, и постановщика ледовых шоу. У нее все для этого есть. Не боги горшки обжигают», — сказал президент «Самбо-70».

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.