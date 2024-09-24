Режиссер шоу Загитовой: «Среди шквала мракобесия была лишь одна конструктивная статья. Все остальное – профнепригодная журналистская чушь»

«Ну и в целом, если мы говорим про желтые издания, то мне кажется, люди идут туда работать либо от безысходности, либо от своей беспринципности, либо из-за профнепригодности в области журналистики. Потому что, как мне думается, ни один уважающий себя журналист не напишет никакую мерзопакостную статью.

И даже вот мы, выпустив шоу “Хранители времени”, разбирали потом, естественно, статьи разные — и вот реально, среди всего этого шквала мракобесия была всего лишь одна конструктивная, достаточно хорошая, честная, классная статья, с которой мы все полностью согласились. Потому что все не может быть идеально, да. Мы сами знаем какие-то вещи. А все остальное — это просто профнепригодная журналистская чушь.

И комментаторы вот эти вот… Господи, люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, да сходите вы лучше погуляйте на час подольше, да покормите вы бездомного котенка! Чем вы сидите и осуждаете и обсуждаете незнакомых вам людей. Мне тоже много кто не нравится, но я же про них не пишу, не говорю.

А вообще, на самом деле мне все нравятся. Каждый человек достоин уважения. И неважно, сколько ему лет, и неважно, что он делает, куда он стремится, идет. У всего есть причина, у всего есть следствие. И если Вселенная дает какие-то возможности, значит, какой-то ресурс дан данной душе на данное воплощение.

И если люди, команды как-то вот группируются, соединяются, пересекаются — значит, так надо. И не вашего ума это дело, займитесь вы собой, своей жизнью. Отстаньте вы», — сказала режиссер шоу «Хранители времени» Светлана Краюшкина в видео для сторис.

Режиссер шоу Загитовой: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru. Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать».