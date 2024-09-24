Алина Загитова: «Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, мне безумно приятно. Я все читаю, все вижу, поэтому — люблю»

«Ну что, друзья, я выдохнула, все в порядке. Просто накопилось, решила с вами поделиться своими эмоциями. Вчера была в Москве по работе, сегодня я уже в Сочи — буду выступать на шоу “Руслан и Людмила”.

Огромное спасибо хочется сказать всем, кто меня поддерживает, мне безумно приятно видеть от вас слова поддержки. Я все читаю, все вижу, поэтому — люблю», — сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.