«Светлане Краюшкиной, безусловно, виднее. Это действительно большое имя. Я знаю точно, что мой любимый фильм “На гребне волны” сняла не Кэтрин Бигелоу, бывшая жена Спилберга (Бигелоу была замужем за Джеймсом Кэмероном — Спортс» «), а именно Краюшкина. Мы выросли на ее фильмах. Может быть, Краюшкина и была музой Спилберга? Я думаю, что Светлану Краюшкину нужно было назвать Лаурой Краюшкиной, потому что она сейчас является настоящим символом вдохновения.

Петрарка, описывая свою Лауру, безусловно, имел в виду Светлану Краюшкину. Ей, конечно, виднее, насколько крутое шоу было у Загитовой. Хочу сказать ей: “Светлана, ой, простите, Лаура, вы молодец”. Будьте добры, соберите вместе с Алиной деньги на вторую часть фильма “На гребне волны”. Пойду теперь котят бездомных покормлю, а то Светлана, она же умница Лаура, мне сейчас напомнила», — сказал комментатор Губерниев.

Режиссер шоу Загитовой: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru. Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать».