«Хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода», — отметила фигуристка.
«Мой директ разорвало от хейтеров, которые написали, на что ума хватило…
Чтоб вы знали — детям, подросткам, выпускникам, взрослому населению, животным Курска и Белгорода люди искусства и шоу-бизнеса помогают, в отличие от вас! И если нам удастся подарить праздник детям, удастся отвлечь их от тяжелых будней, это будет большое счастье.
А вам вместо ваших комментариев предлагаю присоединиться к помощи. Может, полезнее будет сделать хоть что-то хорошее в своей жизни…» — написала Светлана Краюшкина в сторис.
Загитова о новом ледовом шоу: «Мы не указали спонсорскую помощь в софинансировании и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении».
Режиссер шоу Загитовой: «Если нам удастся подарить праздник детям Курска и Белгорода, отвлечь их от тяжелых будней, это будет большое счастье»
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.
«Хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода», — отметила фигуристка.