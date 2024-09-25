Дейв Лиз: «Авербух как хореограф любит эксплуатировать тему трагедии, и он всегда переходит границу вкуса и допустимости»

Программа Жени Медведевой, которую поставил Авербух в 2017-м, была посвящена истории башен-близнецов в Нью-Йорке. На Западе ее восприняли так, как будто бы там была драма ради драмы. Это не было искусством или артистизмом на льду.

Авербух как хореограф вообще любит эксплуатировать тему трагедии, и он всегда переходит границу вкуса и допустимости. Если это Холокост, то будет какая-то земля на лице. Он переигрывает и перекручивает, и вот это воспринималось не очень хорошо.

Есть такая очень тонкая линия, которую очень легко перейти. Как раз Авербух эту линию слишком часто переходит.

Это противоречивые темы, но при этом, конечно же, много в истории фигурного катания хороших программ, которые поставлены под «Список Шиндлера», например.

Но Авербух слишком драматично все это ставит. Например, тот самый номер Татьяны Навки в «Ледниковом периоде», когда они, помните, в этих полосатых костюмах со звездами выступали. И это не было принято очень хорошо на Западе. Это было как бы… Так нельзя про эту тему, дурной вкус.

И той же Сатоко Мияхаре в свое время пришлось менять костюм, у нее была звезда на спине. Но общество меняется, восприятие в обществе меняется, и поэтому иногда приходится это тоже учитывать. Но вот у Авербуха не получается сделать это тонко и с уважением«, — сказал американский журналист в подкасте “Чистый хвост”.

✍️ “Чистый хвост” завел телеграм-канал — за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!