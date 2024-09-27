Авербух о «Народном ледниковом периоде»: «Будет Туктамышева. Возможны большие сюрпризы, это касается девушек-одиночниц»

"На данный момент из тех, кто не принимал участия, будет Лиза Туктамышева. Практически завершаются наши переговоры с Женей Тарасовой и Володей Морозовым. Но будут и те, кто уже катался. Возможны и большие сюрпризы, это касается девушек-одиночниц.