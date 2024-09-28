Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?

● Еще один момент: МОК до сих пор ничего не решил по участию россиян на Играх в Милане. Может быть, ISU ждет конкретики от них, поэтому и не спешит с допуском. У ISU, пожалуй, самая простая ситуация из всех зимних федераций — много турниров в Азии и Америке (а не в Европе), нет серьезной оппозиции от тех же скандинавов, которые давят на FIS и IBU.