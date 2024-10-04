Елизавета Туктамышева: «Обожаю путешествия, но раньше с ними не совсем складывалось. Теперь собираюсь наверстать — хочу объехать всю планету»

В первую очередь [ездила раньше] на соревнования, и это было сложно. В спортивном режиме обычно вообще не удается посмотреть город: прилетела, откатала, улетела. А если есть несколько свободных дней — ты как спортсмен все равно продолжаешь соблюдать строгую дисциплину. В ресторане не поешь, гулять ночью не пойдешь. Тем более не бывает никаких походов в картинные галереи на 4 часа: после них ноги отваливаются и у вас, и у меня. Так нормально выступить на следующий день не получится.