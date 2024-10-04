Гендиректор Президентского фонда о заявке Загитовой на грант: «Удивляет информационная волна, которая возникла вокруг этого события»

Сейчас шансы этой заяви неизвестны. Закончилась валидация, заявка успешно прошла экспертизу и будет автоматически распределена системой для оценки трем независимым экспертам, которые живут в разных регионах страны. Мы не знаем, кто эти эксперты. На текущий момент у нас порядка тысячи экспертов, они не являются сотрудниками фонда. Эти три эксперта друг с другом не знакомы, так что возможности пересечься у них нет, как нет и возможности воздействовать на них", — сказал гендиректор фонда Роман Карманов.