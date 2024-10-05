Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев выступят с произвольными программами

Санкт-Петербург.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 14:05 по московскому времени, прямая трансляция — Студия-38.
Первая разминка.
1. Виктория Васильева — Роман Запорожец.
2. Дарья Андреева — Александр Акимов.
3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.
Вторая разминка.
4. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.
5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Положение после короткой программы.
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,54.
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 79,38.
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 71,29.
4. Алиса Блинникова — Алексей Карпов — 64,09.
5. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 60,59.
6. Дарья Андреева — Александр Акимов — 58,61.
7. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 57,05.