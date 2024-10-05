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Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев выступят с произвольными программами

Мемориал Панина.

Источник: Sports

Санкт-Петербург.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 14:05 по московскому времени, прямая трансляция — Студия-38.

Первая разминка.

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец.

2. Дарья Андреева — Александр Акимов.

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

Вторая разминка.

4. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Положение после короткой программы.

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,54.

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 79,38.

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 71,29.

4. Алиса Блинникова — Алексей Карпов — 64,09.

5. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 60,59.

6. Дарья Андреева — Александр Акимов — 58,61.

7. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 57,05.