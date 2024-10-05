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Shanghai Trophy. Мемола, Браун, Васильев и Чха Чжун Хван выступят с произвольными программами

Shanghai Trophy.

Шанхай, Китай.

Мужчины.

Произвольная программа.

Начало — 11:00 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Николай Мемола (Италия).

2. Чэнь Юйдун (Китай).

3. Дай Дайвэй (Китай).

4. Джейсон Браун (США).

5. Денис Васильев (Латвия).

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея).

Положение после короткой программы.

1. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 92,28.

2. Денис Васильев (Латвия) — 88,22.

3. Джейсон Браун (США) — 87,02.

4. Дай Дайвэй (Китай) — 78,48.

5. Чэнь Юйдун (Китай) — 77,97.

6. Николай Мемола (Италия) — 74,47.