Мемориал Дениса Тена. Фаббри и Айер, Ташлерова и Ташлер, Уна и Гэйдж Браун выступят с произвольными танцами

Мемориал Дениса Тена.
Астана, Казахстан.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 11:30 по московскому времени.
Вторая разминка.
7. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада).
8. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).
Третья разминка.
9. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
10. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).
11. Изабелла Флорес — Иван Десятов (США).
12. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
Четвертая разминка.
13. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
14. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).
15. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
16. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
Положение после ритм-танца.
1. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 73,66.
2. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 73,03.
3. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 73,01.
4. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 72,28.
5. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 69,91.
6. Изабелла Флорес — Иван Десятов (США) — 65,63.
7. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция) — 64,08.
8. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 64,07.
9. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 60,59.
10. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада) — 60,30.