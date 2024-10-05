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Мемориал Дениса Тена. Фаббри и Айер, Ташлерова и Ташлер, Уна и Гэйдж Браун выступят с произвольными танцами

ISU Challenger.

Источник: Sports

Мемориал Дениса Тена.

Астана, Казахстан.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 11:30 по московскому времени.

Вторая разминка.

7. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада).

8. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).

Третья разминка.

9. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

10. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).

11. Изабелла Флорес — Иван Десятов (США).

12. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

Четвертая разминка.

13. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

14. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).

15. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

16. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

Положение после ритм-танца.

1. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 73,66.

2. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 73,03.

3. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 73,01.

4. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 72,28.

5. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 69,91.

6. Изабелла Флорес — Иван Десятов (США) — 65,63.

7. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция) — 64,08.

8. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 64,07.

9. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 60,59.

10. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада) — 60,30.