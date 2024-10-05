Валиева лидирует в номинации «спортивный блогер» премии «Блогема», Медведева — 2-я

«Номинация предназначена для блогеров, создающих контент о спорте и здоровом образе жизни», — говорится на сайте премии.
Победителей объявят 27 ноября.
В номинацию «спортивный блогер» попали Владимир Олефиренко, Герман Эль Классико, Евгения Медведева, Камила Валиева, Кирилл Сарычев, МЯЧ Production, Никита Нагорный, Самира Мустафаева, Соня Солдатова и Tatwole.
По состоянию на 5 октября в голосовании лидирует Валиева (2730 голосов), второй идет Медведева (1596), третьим — Герман Эль Классико (1504), олимпийский чемпион Нагорный — 4-й (609).