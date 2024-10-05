Фигуристка Туктамышева считает, что ее пока рано называть тренером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева пока не считает себя тренером, хотя и находится со спортсменами группы ее наставника Алексея Мишина на соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС.
Ранее фигурист Глеб Лутфуллин после выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге рассказал, что Туктамышева для него является и тренером, и психологом.
«Я приехала к своим товарищам больше как группа поддержки, а не тренер. Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Но это был хороший опыт, — рассказала Туктамышева. — И раз уж соревнования проходят в Санкт-Петербурге, то грех было не приехать. Тем более что как раз завершился большой тур в Сочи, и на следующий день я уже здесь. Надеюсь, что это начало большого пути».
Мишин, отвечая на вопрос ТАСС о тренерской карьере Туктамышевой, сказал: «Моя жизненная программа — привлечь к квалифицированной тренерской работе и своих лучших, и не лучших учеников».