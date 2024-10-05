Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Туктамышева считает, что ее пока рано называть тренером

Ранее фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что спортсменка для него является и тренером, и психологом.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева пока не считает себя тренером, хотя и находится со спортсменами группы ее наставника Алексея Мишина на соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее фигурист Глеб Лутфуллин после выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге рассказал, что Туктамышева для него является и тренером, и психологом.

«Я приехала к своим товарищам больше как группа поддержки, а не тренер. Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Но это был хороший опыт, — рассказала Туктамышева. — И раз уж соревнования проходят в Санкт-Петербурге, то грех было не приехать. Тем более что как раз завершился большой тур в Сочи, и на следующий день я уже здесь. Надеюсь, что это начало большого пути».

Мишин, отвечая на вопрос ТАСС о тренерской карьере Туктамышевой, сказал: «Моя жизненная программа — привлечь к квалифицированной тренерской работе и своих лучших, и не лучших учеников».