Фигуристка Туктамышева считает, что ее пока рано называть тренером

«Я приехала к своим товарищам больше как группа поддержки, а не тренер. Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Но это был хороший опыт, — рассказала Туктамышева. — И раз уж соревнования проходят в Санкт-Петербурге, то грех было не приехать. Тем более что как раз завершился большой тур в Сочи, и на следующий день я уже здесь. Надеюсь, что это начало большого пути».