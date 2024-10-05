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Елизавета Туктамышева: «Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Надеюсь, что это начало большого пути»

Накануне Туктамышева присутствовала на мемориале Панина в Санкт-Петербурге в зоне ожидания оценок с фигуристами группы Алексея Мишина.

Источник: Sports.Ru

"Я приехала к своим товарищам больше как группа поддержки, а не тренер. Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Но это был хороший опыт.

И раз уж соревнования проходят в Санкт-Петербурге, то грех было не приехать. Тем более что как раз завершился большой тур в Сочи, и на следующий день я уже здесь. Надеюсь, что это начало большого пути", — сказала чемпионка мира.

«Моя жизненная программа — привлечь к квалифицированной тренерской работе и своих лучших, и не лучших учеников», — добавил Мишин.