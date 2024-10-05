«Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой». Медведева выступит с новым показательным на Мемориале Тена

Думаю, сегодняшний вечер будет очень красивым, памятным довольно-таки морально сложным для меня. Надеюсь, вам понравится новый номер.
Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой", — сказала двукратная чемпионка мира.
"Этим вечером я выступаю на Мемориале Тена. Этот номер для меня будет очень особенным, я его подготовила специально для этого мероприятия.
Думаю, сегодняшний вечер будет очень красивым, памятным довольно-таки морально сложным для меня. Надеюсь, вам понравится новый номер.
Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой", — сказала двукратная чемпионка мира.