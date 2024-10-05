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«Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой». Медведева выступит с новым показательным на Мемориале Тена

"Этим вечером я выступаю на Мемориале Тена. Этот номер для меня будет очень особенным, я его подготовила специально для этого мероприятия.

Думаю, сегодняшний вечер будет очень красивым, памятным довольно-таки морально сложным для меня. Надеюсь, вам понравится новый номер.

Сегодня я буду стараться кататься максимально с душой", — сказала двукратная чемпионка мира.