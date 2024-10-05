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Глеб Лутфуллин: «Если Туктамышева будет ездить на все соревнования — это будет прекрасно. Она умеет настроить»

Глеб Лутфуллин занял второе место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 303,28 балла.

Источник: Sports

— Я доволен прыжковой составляющей, я в не тренировочном плане решил попробовать новые каскады, которые вообще не тренировал. Чем недоволен — думаю, все видели, чем можно быть недовольным — дорожкой. С девушкой смотрели «Мулен Руж» до двух часов ночи, хотелось проникнуться, думал, после прыжка получится сделать как в фильме, но не получилось.

Конечно, если Лиза будет ездить на все соревнования — это будет прекрасно, она дополняет нас всех, не только спортсменов, но и вас, и судей, все рады видеть ее. Она умеет настроить, но это оставлю у себя.

— Осознал, что стал вторым?

— Очень рад, что отметка в 303 балла — это здорово, значит, судьи высоко оценили мой прокат. Хочу сказать спасибо всем тем, кто за меня болел, за Колю [Угожаева] я очень рад, он такую техническую составляющую сделал интересную, и Женя [Семененко] молодец, все молодцы.

— Ты тренера сразу ставишь в известность, что собираешься пробовать, или это для него каждый раз сюрприз?

— Я стараюсь его удивить.

— Что важнее, чистый прокат или первое место?

Чистый прокат, — сказал Лутфуллин.