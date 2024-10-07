«Медведевой нужно серьезно постараться, чтобы дотянуться до звездного уровня Загитовой». Губерниев о ведущих «Ледникового периода»

«Думаю, Евгения Медведева блестяще справится с работой ведущей на “Ледниковом периоде”. Леша Ягудин — вообще огромный молодец. Он в совершенстве овладел работой ведущего — талантливый актер, феноменальный спортсмен и просто красавец. Восхищаюсь Лешей от души.
Евгении Медведевой нужно серьезно постараться, чтобы дотянуться до звездного уровня Алины Загитовой. Алина настолько в мировом видении ушла вперед и является для нас недосягаемой путеводной звездой. Мы ходим здесь по грешной земле: я, Медведева, Опра Уинфри и Андрей Малахов. Мы все ходим-бродим, а Алина где-то там — между Альфой Центавра и Млечным Путем.
Потеряет ли шоу без нее? Алина же никуда не ушла. Она остается, как богиня Гера, за всем присматривать. Но что-то мне подсказывает, что Женя Медведева справится", — сказал комментатор и ведущий Губерниев.