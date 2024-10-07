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«Предложение Валиевой поступило. Но они пока ответили “мы подождем”. Авербух о “Ледниковом периоде”

Об этом рассказал продюсер и хореограф Илья Авербух. Ранее стало известно о начале съемок нового сезона.

Источник: Sports

— Камиле Валиевой не предлагали принять участие?

— Предлагали. Но они пока ответили «мы подождем». Но предложение от нас ей поступило.

— Ждать ли в будущем в каком-то качестве Алину Загитову и Камилу?

— Безусловно, в проекте будет много сюрпризов. Обязательно девчонки появятся. Ледовая история — это семья, — ответил Авербух.

Также он объяснил, почему к участию в проекте не приглашали Александру Игнатову (Трусову).

— Сашу Трусову не рассматривали в качестве участницы шоу?

— Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал, — отметил Авербух.