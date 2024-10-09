Тарасова об Овечкине: «Произвел впечатление очень профессионального человека. Слежу за тем, что пишут, но не более»

"Честно говоря, никак не слежу за хоккеем. Стараюсь не вламываться, не вторгаться в другие виды спорта. Слежу за тем, что пишут, но не более.
С Александром мы лично знакомы. Он произвел впечатление очень профессионального человека. Но больше я о нем ничего не знаю", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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