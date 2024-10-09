Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова об Овечкине: «Произвел впечатление очень профессионального человека. Слежу за тем, что пишут, но не более»

39-летний форвард «Вашингтона» начнет 20-й для себя сезон в НХЛ в ночь с 13 на 14 октября матчем с «Нью-Джерси».

Источник: Sports

"Честно говоря, никак не слежу за хоккеем. Стараюсь не вламываться, не вторгаться в другие виды спорта. Слежу за тем, что пишут, но не более.

С Александром мы лично знакомы. Он произвел впечатление очень профессионального человека. Но больше я о нем ничего не знаю", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Русские в НХЛ-2024/25: чего ждать от Панарина, Кучерова и Бобровского.

Овечкин не обгонит Гретцки, а кубок возьмет «Эдмонтон», «Даллас» или «Колорадо». Наши прогнозы на НХЛ-24/25.