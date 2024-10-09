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Бывшая российская фигуристка Самоделкина объяснила переход в сборную Казахстана

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина объяснила решение перейти в сборную Казахстана. Ее слова приводит Olympics.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка рассказала, что в марте прошлого года была в тяжелом психологическом состоянии. «Мама предложила вариант с Казахстаном. Я подумала, проанализировала и посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Олимпийские игры, куда я хотела попасть с детства. Мы решили попробовать», — заявила Самоделкина.

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае этого года. Она дебютировала за новую сборную в июле.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России. Она тренировалась в академии Евгения Плющенко, а теперь ее наставником является американец Рафаэль Арутюнян.