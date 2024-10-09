Бывшая российская фигуристка Самоделкина объяснила переход в сборную Казахстана

Спортсменка рассказала, что в марте прошлого года была в тяжелом психологическом состоянии. «Мама предложила вариант с Казахстаном. Я подумала, проанализировала и посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Олимпийские игры, куда я хотела попасть с детства. Мы решили попробовать», — заявила Самоделкина.