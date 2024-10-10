Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»

Еще мне нравится смотреть хоккей с недавнего времени. Футбол люблю, потому что у меня папа тренирует Игоря Акинфеева и Владислава Торопа (Дмитрий Крамаренко является тренером вратарей московского ЦСКА — Спортс«“), поэтому посещаю и футбольные, и хоккейные матчи. У нас спортивная семья — мы очень ценим спорт, — рассказала чемпионка России и Европы по художественной гимнастике Крамаренко.