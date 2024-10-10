Медведева о совмещении учебы и спорта: «Сложно было абсолютно. Но у меня были прекрасные учителя, которые занимались со мной индивидуально»

"Честно сказать — да. Сложно было абсолютно. Были даже такие моменты, когда перед Олимпийскими играми мне выпал год ЕГЭ. Это, наверное, был один из самых сложнейших годов в моей карьере, когда нужно было и нормально учиться, и готовиться к Олимпийским играм.
Но мне повезло. У меня были прекрасные учителя, которые мне помогали, которые занимались со мной индивидуально по предметам, которые я сдавала соответственно на ЕГЭ, и делался основной упор на биологию, русский язык и математику. Мне нужно было поступать в физкультурный университет, и эти предметы были необходимы.
А все остальное из школьной программы мне пришлось подвыпустить, потому что все-таки в приоритете были Олимпийские игры", — сказала Медведева.