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Гран-при России среди юниоров. КМС. Лазарев, Воронов, Семков, Алексахин, Колесников выступят с произвольными программами

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
Источник: Sports

1-й этап.

«Лед Мечты».

Москва.

Юноши.

Произвольная программа.

Начало — 15:40 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

5. Климентий Толчинский.

6. Макар Николаев.

Вторая разминка.

7. Дмитрий Пустовалов.

8. Герман Ленков.

9. Максим Стрелков.

10. Борис Татаров.

11. Платон Каблуков.

12. Макар Пузин.

Третья разминка.

13. Илья Малышев.

14. Николай Колесников.

15. Вадим Воронов.

16. Михаил Алексахин.

17. Александр Семков.

18. Лев Лазарев.

Положение после короткой программы.

1. Лев Лазарев — 85,98.

2. Александр Семков — 76,78.

3. Михаил Алексахин — 75,48.

4. Вадим Воронов — 73,82.

5. Николай Колесников — 69,31.

6. Илья Малышев — 68,14.

7. Макар Пузин — 65,21.

8. Платон Каблуков — 65,13.

9. Борис Татаров — 63,72.

10. Максим Стрелков — 62,28.

11. Герман Ленков — 61,99.

12. Дмитрий Пустовалов — 59,40.

13. Макар Николаев — 58,85.

14. Климентий Толчинский — 55,77.