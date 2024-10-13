Елена Вайцеховская: «Медведева изначально была удачливее Загитовой в медиапространстве. Многое в этом плане – следствие уровня грамотности и эрудиции»

«Алина выбрала не такой уж простой путь, дав согласие участвовать в ледовом проекте в качестве ведущей. За всю свою спортивную карьеру она так и не научилась общаться с миром посредством слов — призналась в одном из интервью, что испытывает с этим большие сложности. Учиться ей теперь предстоит в достаточно беспощадном формате прямого эфира…».