Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузинская фигуристка Гургенидзе: «Всегда восхищалась Липницкой и Медведевой. А Туктамышева – мой главный мотиватор прыгать триксель»

«Я всегда восхищалась тем, как катались Юлия Липницкая и Евгения Медведева. У Юли были просто невероятные вращения и растяжка, а Женя отличалась очень стабильными прокатами. Еще у нее была харизма – она настоящая актриса на льду.
Источник: Sports.Ru

Но отдельно хочу сказать про Елизавету Туктамышеву. Она мой главный мотиватор прыгать тройной аксель. Он у нее всегда выглядел очень легким, даже сразу и не поймешь — это был двойной или тройной прыжок. А еще он был невероятно стабильным, это тоже очень важно. Я всегда знала, что хочу прыгать тройной аксель, как Лиза.

Но главное — Туктамышева смогла вернуть этот сложнейший прыжок в достаточно взрослом возрасте, ведь в какой-то момент у Лизы с ним начались проблемы. Мне кажется, ее пример вдохновляет стольких фигуристок: если есть желание и цель, нужно не сдаваться, а пережить эту полосу неудач — и, в конце концов, без проблем исполнять тройной аксель на соревнованиях в 20 лет", — сказала Гургенидзе.