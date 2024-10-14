Елизавета Туктамышева: «Любовь – это когда просыпаешься утром, смотришь на человека рядом и улыбаешься»

— Все, что ни делается, — все к лучшему. И плохой опыт намного важнее, чем хороший, если ты хорошенько обдумаешь и сделаешь выводы.
— Ваш способ почувствовать себя счастливой?
— Выйти на прогулку в какой-нибудь красивый парк в Питере. Чтобы была хорошая компания и теплая погода.
— Что для вас любовь? Влюблены прямо сейчас?
— Когда просыпаешься утром, смотришь на человека рядом и улыбаешься. Просто лежишь, наблюдаешь за ним, чувствуешь себя максимально комфортно, спокойно и безопасно. Вот такое проявление любви, — сказала Елизавета Туктамышева.