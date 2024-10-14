Наталья Бестемьянова: «Конечно, жалко, что Туктамышева не думает о возвращении. Лиза – абсолютно легендарная фигуристка»

"Если сама Лиза говорит, что пока не думает о возвращении, значит, продумала этот вопрос, не спонтанное решение. Жалко, конечно. Лиза — абсолютно легендарная фигуристка.
Столько лет она в сборной России, показывает самые высокие результаты. Как ей это удается? Амбиции, в первую очередь, заточенность на результат.
И, конечно, одаренность — прыжковая, двигательная. То, что, как говорится, Боженькой было дано", — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Почему фигуристы стремятся в журналистику? Объясняет Лиза Туктамышева.