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Наталья Бестемьянова: «Конечно, жалко, что Туктамышева не думает о возвращении. Лиза – абсолютно легендарная фигуристка»

«Я, может, и подумала бы о возвращении, но пока занята другими делами, и мне классно», – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью.

"Если сама Лиза говорит, что пока не думает о возвращении, значит, продумала этот вопрос, не спонтанное решение. Жалко, конечно. Лиза — абсолютно легендарная фигуристка.

Столько лет она в сборной России, показывает самые высокие результаты. Как ей это удается? Амбиции, в первую очередь, заточенность на результат.

И, конечно, одаренность — прыжковая, двигательная. То, что, как говорится, Боженькой было дано", — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Почему фигуристы стремятся в журналистику? Объясняет Лиза Туктамышева.