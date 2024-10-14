Наталья Бестемьянова: «Конечно, жалко, что Туктамышева не думает о возвращении. Лиза – абсолютно легендарная фигуристка»

«Я, может, и подумала бы о возвращении, но пока занята другими делами, и мне классно», – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью.