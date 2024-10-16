Туктамышева рассказала, что помогала ставить показательный номер Павловой и Святченко: «Если они сделают как задумано, будет очень весело»

"Соня (Евдокимова) попросила меня помочь с постановкой программы. Я с радостью взялась за это дело, потому что у нас там (во время выступлений в шоу в Сочи — Sports) полдня свободных, только вечер занят, и мне было в радость помочь. Мы придумали достаточно веселый, прикольный показательный номер.