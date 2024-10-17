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Врачи запретили фигуристке Медведевой выходить на лед из-за проблем с сердцем

Спортсменка рассказала, что была вынуждена носить холтер.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не может участвовать в ледовых шоу из-за проблем с сердцем. Об этом спортсменка рассказала в собственном шоу на своем YouTube-канале.

«У меня в ноябре ледовое шоу, и, по сути, мне нужно выходить на лед, но мне врачи запретили, потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве, — сказала Медведева. — Я относила холтер, мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает, на самом деле, огромное количество таблеток мне приходится [принимать], я сейчас лечусь. Мне запретили выходить на лед с экстрасистолами, хотя мне уже пора приходить в форму, но на лед я не выхожу, потому что мне надо долечиться. Симптоматика — это все на нервной почве, что-то отзывается, что-то не дает покоя. По крайней мере, я знаю, что со мной все нормально, что мне ничего не угрожает, спасибо большое, это хорошие новости, но это, конечно, в панику вгоняет о-го-го как».

Медведевой 24 года. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы. Спортсменка не объявляла о завершении карьеры фигуристки, но не выступает на профессиональном уровне с сезона-2020/21.