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Кубок Санкт-Петербурга. Алиев, Гуменник, Даниелян, Ветлугин выступят с произвольными программами

Кубок Санкт-Петербурга.

2-й этап.

Мужчины.

Произвольная программа.

Начало — 14:10 по московскому времени, прямая трансляция — «Студия-38».

Первая разминка.

1. Александр Поветкин.

2. Михаил Полянский.

3. Максим Каленчук.

4. Кирилл Власов.

Вторая разминка.

5. Николай Логинов.

6. Данил Федосимов.

7. Петр Гуменник.

8. Федор Зонов.

Третья разминка.

9. Матвей Ветлугин.

10. Михаил Терновский.

11. Артур Даниелян.

12. Семен Соловьев.

13. Дмитрий Алиев.

Положение после короткой программы.

1. Дмитрий Алиев — 96,05.

2. Семен Соловьев — 94,26.

3. Артур Даниелян — 88,28.

4. Михаил Терновский — 88,16.

5. Матвей Ветлугин — 82,60.

6. Федор Зонов — 82,35.

7. Петр Гуменник — 80,41.

8. Данил Федосимов — 74,71.

9. Николай Логинов — 71,98.

10. Кирилл Власов — 65,98.

11. Максим Каленчук — 63,48.

12. Михаил Полянский — 63,25.

13. Александр Поветкин — 60,38.