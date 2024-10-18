Спортивный врач Завьялов о здоровье Медведевой: «Люди с экстрасистолией живут по 100 лет и больше и занимаются спортом. Это не трагедия»

«Экстрасистолы означают преждевременные возбуждения и сокращения сердца. Это есть почти у каждого человека. И это не смертельно. Люди с экстрасистолией живут по 100 лет и больше и занимаются спортом. Это не является трагедией. Тем более если она находится под просмотром врачей. Уверен, что все будет хорошо», — сказал врач Игорь Завьялов.