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Спортивный врач Завьялов о здоровье Медведевой: «Люди с экстрасистолией живут по 100 лет и больше и занимаются спортом. Это не трагедия»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее заявила, что врачи запрещали ей выходить на лед: «У меня экстрасистолы в огромном количестве». Позже фигуристка уточнила, что сейчас ей ничего не угрожает.

«Экстрасистолы означают преждевременные возбуждения и сокращения сердца. Это есть почти у каждого человека. И это не смертельно. Люди с экстрасистолией живут по 100 лет и больше и занимаются спортом. Это не является трагедией. Тем более если она находится под просмотром врачей. Уверен, что все будет хорошо», — сказал врач Игорь Завьялов.