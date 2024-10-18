«Мы стоим в лифте с человеком из ФФКР, а у нас там алкашки в рюкзаке». Медведева и Скопцова рассказали истории из жизни

История начинается с того, что наша подружка Стася забывает костюм. Она уехала выступать без блестящего красивого костюма. Как бы, хорошо, что с коньками. И ей очень повезло, что у нее есть такие верные подруги, как мы, потому что она позвонила и сказала: «Срочно, срочно костюм. Мне вот сейчас выходить». Где оставила? В номере отеля.