Митрофанов о паре с Ефимовой: «Наша главная цель в этом сезоне — попасть в сборную на чемпионат мира»

Ефимова и Митрофанов заняли третье место на этапе Гран-при в США.
"Мы очень рады, что смогли преодолеть некоторые трудности, катаясь на площадке размера НХЛ. Обычно мы тренируемся на катке олимпийского размера.
Наша главная цель в этом сезоне — попасть в сборную на чемпионат мира. Поэтому нам нужно занять место в топ-2 на национальном чемпионате и показать хорошие результаты.
Мы постараемся сохранить форму до этапа Гран-при во Франции и кататься так же хорошо или даже лучше, чем здесь", — приводит слова Митрофанова Golden Skate.