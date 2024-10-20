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Митрофанов о паре с Ефимовой: «Наша главная цель в этом сезоне — попасть в сборную на чемпионат мира»

Фигурист Миша Митрофанов, выступающий за США в паре с Алисой Ефимовой, назвал их цель на сезон.

Ефимова и Митрофанов заняли третье место на этапе Гран-при в США.

"Мы очень рады, что смогли преодолеть некоторые трудности, катаясь на площадке размера НХЛ. Обычно мы тренируемся на катке олимпийского размера.

Наша главная цель в этом сезоне — попасть в сборную на чемпионат мира. Поэтому нам нужно занять место в топ-2 на национальном чемпионате и показать хорошие результаты.

Мы постараемся сохранить форму до этапа Гран-при во Франции и кататься так же хорошо или даже лучше, чем здесь", — приводит слова Митрофанова Golden Skate.