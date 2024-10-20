Trophy Métropole Nice Côte d"Azur.
Ницца, Франция.
Женщины.
Произвольная программа.
Начало — 13:55 по московскому времени.
Четвертая разминка.
18. Джиневра Лавиния Негрелло (Италия).
19. Юлия Бровалл (Швеция).
20. Мишель Ли (США).
21. Натали Лангербаур (Эстония).
Пятая разминка.
22. Фи Энн Ландри (Канада).
23. Александра Фейгин (Болгария).
24. Янна Юркинен (Финляндия).
25. Марина Пиредда (Италия).
26. Нина Петрыкина (Эстония).
27. Ким Чхэ Ен (Южная Корея).
Положение после короткой программы.
1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 69,42.
2. Нина Петрыкина (Эстония) — 66,98.
3. Марина Пиредда (Италия) — 59,73.
4. Янна Юркинен (Финляндия) — 56,73.
5. Александра Фейгин (Болгария) — 56,26.
6. Фи Энн Ландри (Канада) — 56,11.
7. Натали Лангербаур (Эстония) — 54,90.
8. Мишель Ли (США) — 52,43.
9. Юлия Бровалл (Швеция) — 51,04.
10. Джиневра Лавиния Негрелло (Италия) — 50,37.