Trophy Métropole Nice Côte d"Azur.
Ницца, Франция.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 19:05 по московскому времени.
Вторая разминка.
8. Эмезе Чишер — Марк Шапиро (Венгрия).
9. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай).
Третья разминка.
10. Зикси Сяо — Линхао Хэ (Китай).
11. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).
12. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).
13. Надя Башинска — Питер Бомон (Канада).
14. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
Четвертая разминка.
15. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).
16. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).
17. Ева Пэйт — Логан Бай (США).
18. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
19. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
Положение после ритм-танца.
1. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 77,96.
2. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 73,70.
3. Ева Пэйт — Логан Бай (США) — 72,82.
4. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 71,24.
5. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция) — 69,30.
6. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 67,77.
7. Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 60,02.
8. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 59,86.
9. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 55,41.
10. Зикси Сяо — Линхао Хэ (Китай) — 55,32.
11. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай) — 55,04.
12. Эмезе Чишер — Марк Шапиро (Венгрия) — 54,62.