Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Trophy Métropole Nice Côte d"Azur. Рид и Амбрулевичюс, Грин и Парсонс, Пэйт и Бай, Орихара и Пиринен выступят с произвольными танцами

ISU Challenger.

Источник: Sports

Trophy Métropole Nice Côte d"Azur.

Ницца, Франция.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 19:05 по московскому времени.

Вторая разминка.

8. Эмезе Чишер — Марк Шапиро (Венгрия).

9. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай).

Третья разминка.

10. Зикси Сяо — Линхао Хэ (Китай).

11. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).

12. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).

13. Надя Башинска — Питер Бомон (Канада).

14. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

Четвертая разминка.

15. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).

16. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).

17. Ева Пэйт — Логан Бай (США).

18. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

19. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

Положение после ритм-танца.

1. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 77,96.

2. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 73,70.

3. Ева Пэйт — Логан Бай (США) — 72,82.

4. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 71,24.

5. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция) — 69,30.

6. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 67,77.

7. Надя Башинска — Питер Бомон (Канада) — 60,02.

8. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 59,86.

9. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 55,41.

10. Зикси Сяо — Линхао Хэ (Китай) — 55,32.

11. Жэнь Цзюньфэй — Син Цзянин (Китай) — 55,04.

12. Эмезе Чишер — Марк Шапиро (Венгрия) — 54,62.