Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Дениса Тена о показательном номере Медведевой: «Евгения сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью. Так и родился ее прекрасный номер»

5 октября российская фигуристка представила номер на Мемориале Тена в Астане под песню, написанную Денисом.
Источник: Sports

"У нас не так много было приглашенных гостей, будем говорить так. Одна пара и одна персона. Это Евгения Медведева и прекрасная пара Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Особого приглашения не было. Это был юбилейный турнир и эти ребята приняли участие как друзья Дениса.

Женя Медведева соревновалась в период когда у Дениса были яркие годы соревновательные. Они были друзьями и поэтому Евгения сама изъявила большое желание принять участие в гала-шоу. Сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью.

Когда уже было получено согласие Жени, ее желание принять участие, мы ждали ее музыку и программу. Но она сказала: «я буду выступать только под произведение Дениса, мне хочется сделать нечто интересное, оригинальное и только связанное с именем Дениса». Так и родился ее прекрасный номер под дебютное исполнение песни Дениса", — рассказала Оксана Тен.

Денис Тен — бронзовый призер Сочи-2014. Он трагически погиб в 2018-м, став жертвой нападения грабителей.