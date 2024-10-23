Мама Дениса Тена о показательном номере Медведевой: «Евгения сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью. Так и родился ее прекрасный номер»

Когда уже было получено согласие Жени, ее желание принять участие, мы ждали ее музыку и программу. Но она сказала: «я буду выступать только под произведение Дениса, мне хочется сделать нечто интересное, оригинальное и только связанное с именем Дениса». Так и родился ее прекрасный номер под дебютное исполнение песни Дениса", — рассказала Оксана Тен.