Лутфуллин о Туктамышевой: «Тренер она шикарный, с полнейшим кайфом подходит к тому, что делает. Я уже сказал ей: давай иди к нам работать»

Хоть мы с ней занимались у одного тренера, но у нее тоже были свои какие-то взгляды. Давала посмотреть под новым углом на какие-то вещи. Мы с ней занимались над программой. Я удивлялся вещам, которые она говорила. Хоть она совсем недавно еще была спортсменкой, но она так все разборчиво объясняла, мы проделали большой объем работы по многим направлениям: ноги, руки, прыжки.