В России запустят виртуальную Лигу чемпионов по фигурному катанию

Очки будут начисляться командам по результатам выступления участников в официальных соревнованиях сезона-2024/25, а также за участие в челленджах и вызовах. Очки будут начисляться на следующих соревнованиях: на пяти этапах и финале Гран-при России, чемпионате России, чемпионате России по прыжкам. Также очки будут начисляться за 12 челленджей в онлайн-формате с декабря по март, 6 вызовов капитанов в онлайн- и офлайн-формате. В каждом челлендже принимает участие один участник от каждой команды в соответствии с правилами.