В России запустят виртуальную Лигу чемпионов по фигурному катанию

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) совместно с Первым каналом запустит в текущем сезоне виртуальный турнир «Лига чемпионов. Фигурное катание».Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Всего в турнире примут участие 78 фигуристов, среди которых чемпион Европы Дмитрий Алиев, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Марк Кондратюк, чемпионы России Аделия Петросян и Евгений Семененко, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзовые призеры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин и другие. Все фигуристы будут поделены на шесть команд по итогам жеребьевки: Алтайские аргали, Амурские тигры, Байкальские нерпы, Дальневосточные леопарды, Забайкальские манулы, Тихоокеанские сивучи. Призовой фонд турнира составит 20 миллионов рублей.
Очки будут начисляться командам по результатам выступления участников в официальных соревнованиях сезона-2024/25, а также за участие в челленджах и вызовах. Очки будут начисляться на следующих соревнованиях: на пяти этапах и финале Гран-при России, чемпионате России, чемпионате России по прыжкам. Также очки будут начисляться за 12 челленджей в онлайн-формате с декабря по март, 6 вызовов капитанов в онлайн- и офлайн-формате. В каждом челлендже принимает участие один участник от каждой команды в соответствии с правилами.