Фигуристка Горбачева пропустит второй этап Гран-при России в Казани

«Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани, — написала Горбачева. — Было небольшое повреждение голеностопа. Сейчас все хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям».