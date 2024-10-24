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Фигуристка Горбачева пропустит второй этап Гран-при России в Казани

Спортсменка получила повреждение голеностопа.

Источник: Sport24

ТАСС, 24 октября. Фигуристка Алина Горбачева не выступит на втором этапе Гран-при России в Казани. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани, — написала Горбачева. — Было небольшое повреждение голеностопа. Сейчас все хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям».

Горбачевой 17 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России и четвертое — в финале Гран-при России.

Этап Гран-при России в Казани пройдет 2—3 ноября, соревнования среди юниоров — с 30 сентября по 1 ноября.