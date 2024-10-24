Фигуристка Горбачева пропустит второй этап Гран-при России в Казани

ТАСС, 24 октября. Фигуристка Алина Горбачева не выступит на втором этапе Гран-при России в Казани. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Вынуждена сообщить вам не очень хорошую новость. Я пропущу этап Гран-при в Казани, — написала Горбачева. — Было небольшое повреждение голеностопа. Сейчас все хорошо, я начала тренироваться и готовлюсь к соревнованиям».
Горбачевой 17 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России и четвертое — в финале Гран-при России.
Этап Гран-при России в Казани пройдет