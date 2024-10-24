Тарасова: Лига чемпионов позволит фигуристам заработать денег на жизнь

«Мне кажется, что это хорошо, будет очень хороший турнир, — сказала Тарасова. — Много человек будут выступать, работать, выигрывать и зарабатывать деньги. Мы не футбол и не хоккей, почти не зарабатываем. Отлично, что будет турнир, где ребята смогут заработать деньги на жизнь».