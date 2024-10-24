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Тарасова: Лига чемпионов позволит фигуристам заработать денег на жизнь

Призовой фонд нового турнира составит 20 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Виртуальная Лига чемпионов по фигурному катанию позволит спортсменам неплохо заработать. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова..

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) анонсировала проведение виртуального турнира «Лига чемпионов. Фигурное катание». В соревнованиях примут участие 78 фигуристов, призовой фонд составит 20 миллионов рублей.

«Мне кажется, что это хорошо, будет очень хороший турнир, — сказала Тарасова. — Много человек будут выступать, работать, выигрывать и зарабатывать деньги. Мы не футбол и не хоккей, почти не зарабатываем. Отлично, что будет турнир, где ребята смогут заработать деньги на жизнь».