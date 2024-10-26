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Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лопарева и Бриссо, Ташлерова и Ташлер, Лажуа и Лага выступят с ритм-танцами

Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Sports

2-й этап.

Skate Canada.

Галифакс, Канада.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 19:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

2. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).

3. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).

4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).

5. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).

Вторая разминка.

6. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

8. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

9. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада).

10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

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