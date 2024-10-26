Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лопарева и Бриссо, Ташлерова и Ташлер, Лажуа и Лага выступят с ритм-танцами

2-й этап.
Skate Canada.
Галифакс, Канада.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 19:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
2. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).
3. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).
4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).
5. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).
Вторая разминка.
6. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
8. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
9. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада).
10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
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